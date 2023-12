VISITES GUIDÉES : AUTOUR DE L’ÉTABLI : LA FABRICATION DU VIOLON 12 Quai Lebreuil Mirecourt Catégories d’Évènement: Mirecourt

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-26 14:00:00

fin : 2023-12-30 15:00:00 Autour de l’établi : la fabrication du violon

Découvrez les étapes de fabrication du violon au cœur de l’ « Atelier du musée », ancien atelier de lutherie. Depuis le choix des bois, la présentation des outils, la démonstration des gestes de fabrication jusqu’au jeu musical, vous assistez à la naissance de l’instrument.

Atelier du musée : départ du musée de Mirecourt..

Atelier du musée : départ du musée de Mirecourt.Tout public 8 EUR.

12 Quai Lebreuil

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est

