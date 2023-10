VISITES GUIDÉES : AUTOUR DE L’ÉTABLI : LA FABRICATION DU VIOLON 12 Quai Lebreuil Mirecourt, 2 septembre 2023, Mirecourt.

Autour de l’établi : la fabrication du violon

Découvrez les étapes de fabrication du violon au cœur de l’ « Atelier du musée », ancien atelier de lutherie. Depuis le choix des bois, la présentation des outils, la démonstration des gestes de fabrication jusqu’au jeu musical, vous assistez à la naissance de l’instrument.

Atelier du musée : départ du musée de Mirecourt.. Tout public

Vendredi 2023-09-02 14:00:00 fin : 2023-10-22 15:00:00. 8 EUR.

12 Quai Lebreuil

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Around the workbench: the making of the violin

Discover the stages of violin making in the heart of the « Museum Workshop », a former violin making workshop. From the choice of wood, the presentation of the tools, the demonstration of the manufacturing gestures to the musical playing, you will witness the birth of the instrument.

Museum workshop: departure from the museum of Mirecourt.

En torno al banco de trabajo: fabricación de violines

Descubra las etapas de la fabricación de violines en el corazón del « Taller Museo », un antiguo taller de fabricación de violines. Desde la elección de la madera, la presentación de las herramientas, la demostración de los gestos de fabricación hasta la ejecución musical, será testigo del nacimiento del instrumento.

Taller del museo: salida del museo de Mirecourt.

Rund um die Werkbank: Die Herstellung der Geige

Entdecken Sie im « Atelier du musée », einer ehemaligen Geigenbauwerkstatt, die Schritte der Geigenherstellung. Von der Auswahl des Holzes, der Vorstellung der Werkzeuge, der Demonstration der Herstellungsschritte bis hin zum Musizieren sind Sie bei der Entstehung des Instruments dabei.

Museumswerkstatt: Start am Museum von Mirecourt.

