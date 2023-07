CONCERT DES PROFESSEURS DU STAGE DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE : POURSUIVONS AU JARDIN DU LUTHIER 12 Quai Lebreuil Mirecourt, 21 juillet 2023, Mirecourt.

Concert des professeurs du stage de l’académie de musique : Poursuivons au « Jardin du luthier ».

Le SLAP : Quand la contrebasse se joue des rythmes d’ailleurs. Carte blanche à Émile Marmeuse, contrebassiste.

Réservation conseillée par mail ou par téléphone.. Tout public

Vendredi 2023-07-21 19:15:00 fin : 2023-07-21 . 0 EUR.

12 Quai Lebreuil Le jardin du Luthier

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Concert by music academy course teachers: Let’s continue in the « Luthier’s Garden ».

Le SLAP: When the double bass plays with rhythms from elsewhere. Carte blanche for double bassist Émile Marmeuse.

Reservations recommended by e-mail or telephone.

Concierto de los profesores del curso de la academia de música: Sigamos en el « Jardín del Luthier ».

SLAP: cuando el contrabajo toca con ritmos de otros lugares. Carta blanca para el contrabajista Émile Marmeuse.

Se recomienda reservar por correo electrónico o por teléfono.

Konzert der Lehrer des Praktikums der Musikakademie: Weiter geht’s im « Garten des Geigenbauers ».

Le SLAP: Wenn der Kontrabass mit Rhythmen aus anderen Ländern spielt. Carte blanche für den Kontrabassisten Émile Marmeuse.

Reservierung per E-Mail oder Telefon empfohlen.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT MIRECOURT