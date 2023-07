Spectacle déambulatoire dans la Loire ContreCourant 12 Quai de Nice Gien, 23 juillet 2023, Gien.

Gien,Loiret

ContreCourant est un spectacle déambulatoire entre bois et eau ; un dialogue entre 4 artistes de cirque, une marionnette et le paysage qui l’entoure..

2023-07-23 fin : 2023-07-23

12 Quai de Nice

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



ContreCourant is a wandering show between wood and water, a dialogue between 4 circus artists, a puppet and the surrounding landscape.

ContreCourant es un espectáculo itinerante entre madera y agua, un diálogo entre 4 artistas de circo, una marioneta y el paisaje circundante.

ContreCourant ist ein Wandertheaterstück zwischen Holz und Wasser; ein Dialog zwischen vier Zirkuskünstlern, einer Marionette und der sie umgebenden Landschaft.

