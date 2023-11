TABLES DES MAUGES TABLES DE LOIRE : L’HOSTELLERIE DE LA GABELLE 12 Quai de la Loire Mauges-sur-Loire, 1 mars 2024, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Pour cette nouvelle date Tables des Mauges Tables de Loire, rendez-vous face à la Loire, à l’Hostellerie de la Gabelle à Saint-Florent-le-Vieil.

2024-03-01 fin : 2024-03-01 23:00:00. EUR.

12 Quai de la Loire Saint-Florent-le-Vieil

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire



For this new Tables des Mauges Tables de Loire date, meet facing the Loire at Hostellerie de la Gabelle in Saint-Florent-le-Vieil

Para esta nueva cita de Tables des Mauges Tables de Loire, reúnete frente al Loira en la Hostellerie de la Gabelle en Saint-Florent-le-Vieil

Für dieses neue Datum Tables des Mauges Tables de Loire, Treffpunkt mit Blick auf die Loire, in der Hostellerie de la Gabelle in Saint-Florent-le-Vieil

Mise à jour le 2023-11-06 par eSPRIT Pays de la Loire