Pauillac,Gironde

Le Festival International de Cinéma « Les Vendanges du 7ème Art » vous convie, pour sa 9ème édition, au cinéma l’Éden à Pauillac.

Compétition Internationale, Master Class, Regards Croisés, Séances spéciales, ateliers et projections gratuites en plein air… seront au programme.

Informations détaillées et programme à venir..

2024-07-09 fin : 2024-07-14

12 quai Antoine Ferchaud Cinéma l’Eden

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The International Film Festival « Les Vendanges du 7ème Art » invites you to its 9th edition at the Éden cinema in Pauillac.

International Competition, Master Class, Regards Croisés, Special Sessions, workshops and free outdoor screenings… will be on the program.

Detailed information and program to follow.

El Festival Internacional de Cine « Les Vendanges du 7ème Art » le invita a su 9ª edición en el cine Éden de Pauillac.

Competición internacional, Master Class, Regards Croisés, proyecciones especiales, talleres y proyecciones gratuitas al aire libre.

Detalles y programa a continuación.

Das internationale Filmfestival « Les Vendanges du 7ème Art » lädt Sie zu seiner 9. Ausgabe in das Kino L’Éden in Pauillac ein.

Internationale Wettbewerbe, Master Class, Regards Croisés, Sondervorstellungen, Workshops und kostenlose Freiluftvorführungen stehen auf dem Programm.

Ausführliche Informationen und Programm folgen in Kürze.

