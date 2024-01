JMZH : ciné-débat L’appel des libellules 12 Quai Antoine Ferchaud Pauillac, samedi 3 février 2024.

Pauillac Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 17:00:00

fin : 2024-02-03 18:30:00

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe :

Les libellules sont des êtres multiples aux métamorphoses fascinantes, comptant parmi les insectes les plus anciens sur terre. Mais elles sont aujourd’hui menacées.

Plongez dans leur monde et écoutez leur message.

Ouverture des réservations le 09.01.2024

Cette animation vous est proposée par le CEN Nouvelle-Aquitaine, en collaboration avec le PNR Médoc, dans le cadre de la journée mondiale des zones humides en Médoc.



12 Quai Antoine Ferchaud Cinéma l’Eden

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



