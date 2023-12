EXPOSITION « PRÉTEXTES À L’INCOMMUNICABILITÉ » 12 Place Thiers Fresnay-sur-Sarthe, 4 décembre 2023, Fresnay-sur-Sarthe.

Fresnay-sur-Sarthe,Sarthe

Découvrez l’exposition de Jean-Louis Rapard et Georges Leduc Quemener à la Galerie L’arTmature !.

2023-12-09 fin : 2024-02-29 . .

12 Place Thiers Galerie L’arTmature

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire



Discover Jean-Louis Rapard and Georges Leduc Quemener’s exhibition at Galerie L’arTmature!

Descubra la exposición de Jean-Louis Rapard y Georges Leduc Quemener en la Galería L’arTmature

Entdecken Sie die Ausstellung von Jean-Louis Rapard und Georges Leduc Quemener in der Galerie L’arTmature!

Mise à jour le 2023-12-01 par eSPRIT Pays de la Loire