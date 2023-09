Lecture musicale « Profession : Chirurgien de la flibuste » 12 Place Sainte-Catherine Honfleur, 21 octobre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

La vie d’Alexandre Olivier Oexmelin est digne d’un roman d’aventures ! Ce

chirurgien du XVIIe siècle raconte dans ses écrits son engagement dans la

Compagnie des Indes, pour travailler dans une exploitation à l’île de la Tortue

où il est traité comme un esclave. Libéré de son contrat, il rejoint ensuite la

piraterie, où il exerce son métier de chirurgien. Les Z’ateliers de la Tête de

Bois donnent vie à son histoire passionnante à travers une lecture musicale,

« Alexandre Olivier Oexmelin, Chirurgien de la Flibuste »..

Alexandre Olivier Oexmelin?s life is worthy of an adventure novel! This

17th-century surgeon recounts in his writings how he joined the Compagnie

Compagnie des Indes, to work on a farm on Tortuga Island, where he was treated like a slave

where he was treated like a slave. Released from his contract, he then joined the

piracy, where he practiced as a surgeon. Les Z?ateliers de la Tête de Bois

Bois bring his fascinating story to life through a musical reading,

« Alexandre Olivier Oexmelin, Chirurgien de la Flibuste ».

La vida de Alexandre Olivier Oexmelin es digna de una novela de aventuras Este cirujano del siglo

este cirujano del siglo XVII cuenta en sus escritos cómo se enroló en la Compañía de la India para trabajar en una granja de la isla de Tortuga, donde fue tratado como un esclavo

Compañía de Indias, para trabajar en una granja de la isla Tortuga, donde fue tratado como un esclavo

donde fue tratado como un esclavo. Liberado de su contrato, se unió entonces a la

piratería, donde ejerció como cirujano. Los Z?ateliers de la Tête de Bois

Bois dan vida a su fascinante historia a través de una lectura musical,

« Alexandre Olivier Oexmelin, Chirurgien de la Flibuste ».

Das Leben von Alexandre Olivier Oexmelin ist eines Abenteuerromans würdig! Dieser

chirurg aus dem 17. Jahrhundert berichtet in seinen Schriften von seiner Anstellung bei der

Jahrhundert, um auf einer Farm auf der Schildkröteninsel zu arbeiten

dort wurde er wie ein Sklave behandelt. Nach seiner Entlassung aus dem Vertrag schloss er sich der Piraterie an

in der Piraterie arbeitete er als Chirurg. Die Z?ateliers de la Tête de Bois

Bois erwecken seine spannende Geschichte durch eine musikalische Lesung zum Leben,

« Alexandre Olivier Oexmelin, Chirurg der Freibeuterei ».

