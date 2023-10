Expo photo à La Lieutenance : « Marins-pêcheurs, un patrimoine vivant de Honfleur » 12 Place Sainte-Catherine Honfleur, 16 septembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Exposition photo « Marins-pêcheurs, un patrimoine vivant de Honfleur », à la Lieutenance. Il s’agit d’images de pêcheurs et de pêche, captées par l’œil aguerri de Florence Levieils, photographe professionnelle..

Vendredi 2023-09-16 fin : 2023-10-16 . .

12 Place Sainte-Catherine

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Photo exhibition « Marins-pêcheurs, un patrimoine vivant de Honfleur », at La Lieutenance. These are images of fishermen and fishing, captured by the seasoned eye of professional photographer Florence Levieils.

Exposición fotográfica « Marins-pêcheurs, un patrimoine vivant de Honfleur », en la Lieutenance. Son imágenes de pescadores y de la pesca, captadas por la aguda mirada de Florence Levieils, fotógrafa profesional.

Fotoausstellung « Marins-pêcheurs, un patrimoine vivant de Honfleur » (Fischer und Seeleute, ein lebendiges Erbe von Honfleur), in der Lieutenance. Die Bilder der Fischer und des Fischfangs wurden von der professionellen Fotografin Florence Levieils mit ihrem geschulten Auge eingefangen.

