SÉRÉNADES 12 Place Saint-Pierre Toulouse, 27 juin 2024, Toulouse.

Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-27 20:30:00

fin : 2024-06-27

La sérénade pour orchestre à cordes est l’une des formes les plus abouties de l’écriture musicale, et tous les grands compositeurs l’ont pratiquée. Qu’elles se nomment « suite » ou « sérénade », c’est toujours le même principe : une alternance de mouvements vifs et lents..

La sérénade pour orchestre à cordes est l’une des formes les plus abouties de l’écriture musicale, et tous les grands compositeurs l’ont pratiquée. Qu’elles se nomment « suite » ou « sérénade », c’est toujours le même principe : une alternance de mouvements vifs et lents.

Au programme :

Piotr Illitch Tchaïkovski (1840-1893) – Sérénade pour cordes

W.A. Mozart (1756-1791) – Petite musique de nuit

Christopher Wilson (1874-1919) – Suite pour cordes

22 EUR.

12 Place Saint-Pierre AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE