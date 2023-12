BACH&HAENDEL 12 Place Saint-Pierre Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

BACH&HAENDEL 12 Place Saint-Pierre Toulouse, 23 avril 2024, Toulouse.

Début : 2024-04-23 20:30:00

fin : 2024-04-23 Le Baroque savant..

Le Baroque savant.

Jean-Sébastien Bach (1685-1750) – Concerto pour violon en mi majeur.

Georg Friedrich Haendel (1685-1759) – Concerto pour violon en si bémol HWV 288

Concerto grosso op 6 n°11

Georg Muffat (1653-1704) – Sonate n°2 armonico tribute en sol mineur 22 EUR.

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES

Toulouse 31000

