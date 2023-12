QUERELLE DES BOUFFONS 12 Place Saint-Pierre Toulouse, 27 février 2024, Toulouse.

Toulouse Haute-Garonne

Début : 2024-02-27 20:30:00

Quand français et italiens s’embrouillent.

Concert de l’Orchestre de Chambre de Toulouse..

La Querelle éclate en 1752 suite à une représentation de la Serva Padrona de Pergolese. Cet Opéra Bouffe, dont l’idée principale est de faire rire, va diviser l’intelligentsia parisienne en deux clans : les partisans de ce style italien nouveau qui vont se ranger derrière JJ Rousseau…et ceux du style français, plus compassé et aux émotions plus contrôlées, rangés sous l’étendard de JP Rameau.

22 EUR.

12 Place Saint-Pierre AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



