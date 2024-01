DUO MELIS (TOULOUSE GUITARE) 12 Place Saint-Pierre Toulouse, dimanche 28 janvier 2024.

Toulouse Haute-Garonne

Début : 2024-01-28 17:00:00

fin : 2024-01-28

Assistez à un concert de guitare classique dans un lieu somptueux.

La guitariste espagnole Susana PRIETO et le guitariste grec Alexis MUZURAKIS sont devenus l’un des duos de guitare les plus importants sur la scène musicale. Les critiques internationales et les amateurs de musique ont fait l’éloge des performances de Duo Melis pour leur intensité d’émotion, leur virtuosité et leur unité d’ensemble.

20 EUR.

12 Place Saint-Pierre AUDITORIUM ST-PIERRE-DES-CUISINES

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



