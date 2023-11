LES CLEFS DE SAINT-PIERRE – HOMMAGE À FAURÉ 12 place Saint-Pierre Toulouse, 15 janvier 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Paris, la belle époque, son style précieux et raffiné. Sa musique élégante, ses mélodies féminines, ses recherches harmoniques inédites, tous cela se retrouve dans le compositions de Gabriel Fauré et d’Ernest Chausson..

2024-01-15 fin : 2024-01-15 . 18.8 EUR.

12 place Saint-Pierre AUDITORIUM SAINT-PIERRE DES CUISINES

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Paris, the belle époque, its precious, refined style. His elegant music, his feminine melodies, his original harmonic research – all these can be found in the compositions of Gabriel Fauré and Ernest Chausson.

París, la belle époque, su estilo preciosista y refinado. Su música elegante, sus melodías femeninas, sus originales exploraciones armónicas, todo ello se encuentra en las composiciones de Gabriel Fauré y Ernest Chausson.

Paris, die Belle Epoque, ihr kostbarer und raffinierter Stil. Seine elegante Musik, seine weiblichen Melodien, seine neuartigen harmonischen Forschungen, all das findet sich in den Kompositionen von Gabriel Fauré und Ernest Chausson wieder.

