Début : 2024-01-13 20:00:00

Marie Cantagrill offre un concert au bénéfice des enfants en situation de handicap, organisé par le Rotary Toulouse Sud au profit de l'ASEI (Aide aux enfants handicapés).

Marie Cantagrill offre un concert au bénéfice des enfants en situation de handicap, organisé par le Rotary Toulouse Sud au profit de l’ASEI (Aide aux enfants handicapés).

Au programme, tout d’abord, la célèbre et romantique Sérénade de Tchaïkovsky pour cordes, que la soliste jouera aux côtés de ses musiciens en Quintette.

En seconde partie, Marie Cantagrill interprètera, en soliste, des pièces de grande virtuosité : le très émouvant, Nigun d’Ernest Bloch, improvisation mystique à la recherche de la transcendance; puis les virevoltantes Danse Macabre de Saint- Saëns, et Carmen fantaisie de Waxmann. 25 EUR.

12 Place Saint-Pierre AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

