STRAUSS, CONCERT DU NOUVEL AN 12 Place Saint-Pierre Toulouse, 8 janvier 2024, Toulouse.

Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-08 20:30:00

fin : 2024-01-08

C’est une tradition qui nous vient de Vienne : fêter le nouvel an en musique avec des valses célèbres. Les valses viennoises, que vous propose l’orchestre de Chambre de Toulouse sont parmi les plus célèbres..

C’est une tradition qui nous vient de Vienne : fêter le nouvel an en musique avec des valses célèbres. Les valses viennoises, que vous propose l’orchestre de Chambre de Toulouse sont parmi les plus célèbres.

Voilà un concert pour se laisser hypnotiser par ces mélodies des Strauss père et fils.

Un français du 19ème siècle, et un seul, a su leur emboîter le pas avec comme seule ambition celle de réjouir son public, et c’est Jacques Offenbach. Ce n’est pas pour rien qu’on le surnomme « le Strauss français ».

22 EUR.

12 Place Saint-Pierre AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE