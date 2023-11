LES PLUS BELLES MUSIQUES DES FILMS DE MIYAZAKI 12 Place Saint-Pierre Toulouse, 18 décembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Grissini Project est Quatuor de musiciens, stars de la musique à l’image !

Quand le classique rencontre la pop culture : des reprises de films, d’animés et jeux vidéo qui se comptent en millions de vues sur internet !.

2023-12-18 fin : 2023-12-19 . 35 EUR.

12 Place Saint-Pierre AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Grissini Project is a quartet of musicians, stars of music to image!

When classical meets pop culture: covers of films, anime and video games that are counted in millions of views on the Internet!

Grissini Project es un cuarteto de músicos que son estrellas de la música en el cine

Cuando la música clásica se une a la cultura pop: ¡versiones de películas, anime y videojuegos que han acumulado millones de visitas en Internet!

Grissini Project ist ein Quartett von Musikern, die Stars der Musik im Bild sind!

Wenn Klassik auf Popkultur trifft: Coverversionen von Filmen, Animes und Videospielen, die im Internet millionenfach angeklickt werden!

