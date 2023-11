LES CLEFS DE SAINT-PIERRE – MADE IN ENGLAND 12 place saint-pierre Toulouse, 27 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Voici enfin une bonne occasion d’organiser un meeting avec cette sorte de Fab’ Four ou bande des quatre, représentatifs d’un siècle de musique anglaise..

2023-11-27 fin : 2023-11-27 . 18.8 EUR.

12 place saint-pierre AUDITORIUM SAINT-PIERRE DES CUISINES

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Here, at last, is a good opportunity to organize a meeting with this sort of Fab? Four, representative of a century of English music.

He aquí, por fin, una buena oportunidad para organizar un encuentro con este tipo de Fab? Four, que representan un siglo de música inglesa.

Hier ist endlich eine gute Gelegenheit, ein Treffen mit dieser Art von Fab? Four oder Viererbande, die ein Jahrhundert englischer Musik repräsentieren.

