CONCERT DE CLÔTURE (TOULOUSE LES ORGUES) 12 Place Saint-Pierre Toulouse, 15 octobre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Concertos pour orgue en partenariat avec l’Orchestre National du Capitole de Toulouse pour clôture le festival Toulouse le Orgues..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 18:15:00. 10 EUR.

12 Place Saint-Pierre AUDITORIUM SAINT-PIERRE DES CUISINES

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Organ concertos in partnership with the Orchestre National du Capitole de Toulouse to close the Toulouse le Orgues festival.

Conciertos para órgano en colaboración con la Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse para clausurar el festival Toulouse le Orgues.

Orgelkonzerte in Zusammenarbeit mit dem Orchestre National du Capitole de Toulouse zum Abschluss des Festivals Toulouse le Orgues.

Mise à jour le 2023-10-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE