La dernière nuit de Nicolas – Jeu de piste en famille 12 place Saint-Pierre Caen, mercredi 17 juillet 2024.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-17 10:30:00

fin : 2024-07-17 12:30:00

Oïhana Marie, guide conférencière, vous embarque pour une visite familiale, sous forme de jeu de piste, à la découverte de l’histoire du plus riche bourgeois de Caen du XVIe, Nicolas le Valois d’Escoville.

Le 6 janvier 1542, Nicolas le Valois d’Escoville, l’un des plus riches bourgeois de Caen, meurt d’une crise d’apoplexie lors d’une réception donnée dans son hôtel. Mais le temps et les rumeurs ont semé des doutes sur la raison de sa mort, il se dit que Nicolas aurait été empoisonné !

En retraçant le parcours de ses deux meilleurs amis, Antonino et Auguste, faites toute la lumière sur la dernière nuit de Nicolas.

Pour avancer, il vous faudra faire des choix et faire confiance à vos sens. Etes-vous prêt à dérouler le fil de la vérité ?

Jeu de piste familial conseillé à partir de 7 ans. Un sac de matériel vous sera remis pour la visite. Prévoir de bonnes chaussures.

Une visite « Etonnants Patrimoines » proposée par Oïhana Marie.Le lieu de RDV sera communiqué sur le bon de réservation.

Oïhana Marie, guide conférencière, vous embarque pour une visite familiale, sous forme de jeu de piste, à la découverte de l’histoire du plus riche bourgeois de Caen du XVIe, Nicolas le Valois d’Escoville.

Le 6 janvier 1542, Nicolas le Valois d’Escoville, l’un des plus riches bourgeois de Caen, meurt d’une crise d’apoplexie lors d’une réception donnée dans son hôtel. Mais le temps et les rumeurs ont semé des doutes sur la raison de sa mort, il se dit que Nicolas aurait été empoisonné !

En retraçant le parcours de ses deux meilleurs amis, Antonino et Auguste, faites toute la lumière sur la dernière nuit de Nicolas.

Pour avancer, il vous faudra faire des choix et faire confiance à vos sens. Etes-vous prêt à dérouler le fil de la vérité ?

Jeu de piste familial conseillé à partir de 7 ans. Un sac de matériel vous sera remis pour la visite. Prévoir de bonnes chaussures.

Une visite « Etonnants Patrimoines » proposée par Oïhana Marie.Le lieu de RDV sera communiqué sur le bon de réservation.

.

12 place Saint-Pierre Office de Tourisme et des congrès de Caen la Mer

Caen 14000 Calvados Normandie info@caenlamer-tourisme.fr



Mise à jour le 2024-01-13 par OT Caen la Mer