Caen pendant la bataille | RDV Découverte 12 Place Saint-Pierre Caen, 22 juin 2024, Caen.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 14:00:00

fin : 2024-06-22 16:00:00

Une visite proposée à l’occasion du 80ème anniversaire du débarquement pour comprendre les jours décisifs pendant lesquels s’est joué le destin d’une ville. La bataille pour la libération de Caen, ce sont 12 jours d’incendie, 44 de siège et 72 de bombardements, près de 2000 morts, un territoire largement sinistré. Ce sont des habitants qui s’organisent pour survivre au milieu des combats, entre deuil et espoir. Ce sont des équipes d’urgence qui sauvent des vies au milieu du chaos. Ce sont des stratégies militaires appliquées à champ de bataille de plusieurs dizaines de kilomètres, mais aussi des combattants de terrain, des opérations de génie civil, la reconstitution des routes et des ponts nécessaires à la poursuite de la guerre jusqu’en Allemagne. Ce sont enfin des autorités civiles débordées, la fin d’un régime politique autoritaire, l’espoir du retour de la démocratie.

Une visite proposée par Patrice Gourbin.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 11 janvier 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham..

Une visite proposée à l’occasion du 80ème anniversaire du débarquement pour comprendre les jours décisifs pendant lesquels s’est joué le destin d’une ville. La bataille pour la libération de Caen, ce sont 12 jours d’incendie, 44 de siège et 72 de bombardements, près de 2000 morts, un territoire largement sinistré. Ce sont des habitants qui s’organisent pour survivre au milieu des combats, entre deuil et espoir. Ce sont des équipes d’urgence qui sauvent des vies au milieu du chaos. Ce sont des stratégies militaires appliquées à champ de bataille de plusieurs dizaines de kilomètres, mais aussi des combattants de terrain, des opérations de génie civil, la reconstitution des routes et des ponts nécessaires à la poursuite de la guerre jusqu’en Allemagne. Ce sont enfin des autorités civiles débordées, la fin d’un régime politique autoritaire, l’espoir du retour de la démocratie.

Une visite proposée par Patrice Gourbin.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 11 janvier 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

Une visite proposée à l’occasion du 80ème anniversaire du débarquement pour comprendre les jours décisifs pendant lesquels s’est joué le destin d’une ville. La bataille pour la libération de Caen, ce sont 12 jours d’incendie, 44 de siège et 72 de bombardements, près de 2000 morts, un territoire largement sinistré. Ce sont des habitants qui s’organisent pour survivre au milieu des combats, entre deuil et espoir. Ce sont des équipes d’urgence qui sauvent des vies au milieu du chaos. Ce sont des stratégies militaires appliquées à champ de bataille de plusieurs dizaines de kilomètres, mais aussi des combattants de terrain, des opérations de génie civil, la reconstitution des routes et des ponts nécessaires à la poursuite de la guerre jusqu’en Allemagne. Ce sont enfin des autorités civiles débordées, la fin d’un régime politique autoritaire, l’espoir du retour de la démocratie.

Une visite proposée par Patrice Gourbin.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 11 janvier 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

.

12 Place Saint-Pierre Office de Tourisme – Cour de l’Hôtel d’Escoville

Caen 14000 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Caen la Mer