Histoire de la dentelle en Normandie | RDV Découverte 12 Place Saint-Pierre Caen, 27 mars 2024, Caen.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 14:00:00

fin : 2024-03-27 16:00:00

Caen fut autrefois l’un des plus grands centres dentelliers du monde. La conférence proposée par l’association Dentelles et Blondes de Caen et Courseulles sera menée par Michel et Claudette Bouvot, elle permettra de découvrir notamment : la dentelle à l’aiguille, la dentelle au fuseau, l’évolution de la blonde de Caen. La conférence sera suivie de démonstrations effectuées par les dentellières de l’association.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 11 janvier 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham..

12 Place Saint-Pierre Salle Moisant de Brieux – Office de tourisme

Caen 14000 Calvados Normandie



