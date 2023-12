Des femmes dans la guerre | RDV Découverte 12 Place Saint-Pierre Caen, 8 mars 2024, Caen.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 14:00:00

fin : 2024-03-08 15:30:00

Simples citoyennes, collaboratrices ou bien encore résistantes, les caennaises ont, elles aussi, subit les affres de la seconde guerre mondiale et parfois même combattu. Lors de cette visite, seront évoqué le parcours de certaines de ces caennaises célèbres depuis l’occupation, jusqu’à la bataille puis la libération de Caen.

Une visite proposée par Claire Lesourd.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 11 janvier 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham..

Simples citoyennes, collaboratrices ou bien encore résistantes, les caennaises ont, elles aussi, subit les affres de la seconde guerre mondiale et parfois même combattu. Lors de cette visite, seront évoqué le parcours de certaines de ces caennaises célèbres depuis l’occupation, jusqu’à la bataille puis la libération de Caen.

Une visite proposée par Claire Lesourd.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 11 janvier 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

Simples citoyennes, collaboratrices ou bien encore résistantes, les caennaises ont, elles aussi, subit les affres de la seconde guerre mondiale et parfois même combattu. Lors de cette visite, seront évoqué le parcours de certaines de ces caennaises célèbres depuis l’occupation, jusqu’à la bataille puis la libération de Caen.

Une visite proposée par Claire Lesourd.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 11 janvier 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

.

12 Place Saint-Pierre Office de Tourisme de Caen – Cour de l’Hôtel d’Escoville

Caen 14000 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Caen la Mer