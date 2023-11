Dans la ville illuminée en partenariat avec Caen Événements 12 Place Saint-Pierre Caen, 13 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Le temps d’une soirée, nous vous invitons à partager une visite étonnante des merveilles de Caen parée de ses habits de lumières de Noël.

Au rythme d’histoires et d’anecdotes, hôtels particuliers, places, églises ou abbaye dévoileront toute leur beauté et leurs charmes !

La visite s’achèvera sur le marché de Noël, organisé par Caen Evénements, où une boisson chaude vous sera offerte.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 13 octobre à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham..

2023-12-13 17:00:00 fin : 2023-12-13 18:30:00. .

12 Place Saint-Pierre Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer

Caen 14000 Calvados Normandie



For one evening, we invite you to share an astonishing visit of the wonders of Caen dressed in its Christmas lights

In the rhythm of stories and anecdotes, mansions, squares, churches or abbeys will reveal all their beauty and charms!

The visit will end on the Christmas market, organized by Caen Events, where you will be offered a hot drink.

Practical informationAs the number of places is limited, reservations are essential. No ticketing on site on the day of the visit. Ticketing opens on Wednesday, October 13, 2022 at 10:00 am online or in the tourist information offices of Caen and Ouistreham.

Durante una velada, le invitamos a participar en un sorprendente recorrido por las maravillas de Caen, engalanada con sus luces navideñas.

Mientras escucha historias y anécdotas, las casas de la ciudad, las plazas, las iglesias y las abadías le revelarán toda su belleza y encanto

La visita terminará en el mercado de Navidad, organizado por Caen Evénements, donde le ofrecerán una bebida caliente.

Información prácticaEl número de plazas es limitado, por lo que es imprescindible reservar. Los billetes no estarán disponibles in situ el día de la visita y el pago deberá efectuarse en el momento de la reserva.La venta de billetes comienza el 13 de octubre a las 10.00 h, en línea y en las oficinas de turismo de Caen y Ouistreham.

An einem Abend laden wir Sie zu einer erstaunlichen Tour durch das weihnachtlich beleuchtete Caen ein.

Im Rhythmus von Geschichten und Anekdoten enthüllen Stadthäuser, Plätze, Kirchen und Abteien ihre ganze Schönheit und ihren Charme!

Die Tour endet auf dem Weihnachtsmarkt, der von Caen Evénements organisiert wird, wo Ihnen ein heißes Getränk angeboten wird.

Praktische InformationenDa die Anzahl der Plätze begrenzt ist, ist eine Reservierung unerlässlich. Der Kartenvorverkauf beginnt am 13. Oktober um 10.00 Uhr online und in den Touristeninformationen in Caen und Ouistreham.

