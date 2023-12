Peintures de Delphine Lafargue 12 Place Royale Lescar, 3 décembre 2023, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

Passionnée de dessin depuis mon enfance, c’est tout naturellement que je me suis orientée vers des études en arts appliquées à Nîmes et en graphisme à Toulouse, puis en édition jeunesse à Nantes.

J’ai exercé mon métier de graphiste en France ( notamment à Paris pour les éditions Auzou et Larousse et en Freelance dans les Pyrénées-Orientales ) ainsi qu’en Allemagne pendant plusieurs années. Mais c’est en autodidacte que j’ai perfectionné mon art. Je suis actuellement artiste peintre, illustratrice et graphiste professionnelle..

12 Place Royale Salle Mika Ilharreguy

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Passionate about drawing since childhood, it was only natural for me to study applied arts in Nîmes and graphic design in Toulouse, then children’s publishing in Nantes.

I worked as a graphic designer in France (notably in Paris for the Auzou and Larousse publishing houses, and as a freelancer in the Pyrénées-Orientales region) and in Germany for several years. But it was as a self-taught artist that I perfected my art. I am now a professional painter, illustrator and graphic designer.

Mi pasión por el dibujo me llevó a estudiar Artes Aplicadas en Nîmes, Diseño Gráfico en Toulouse y Edición Infantil en Nantes.

Trabajé como diseñador gráfico en Francia (sobre todo en París para las editoriales Auzou y Larousse y como autónomo en los Pirineos Orientales) y en Alemania durante varios años. Pero fue como autodidacta como perfeccioné mi arte. Actualmente soy pintor, ilustrador y diseñador gráfico profesional.

Da ich seit meiner Kindheit eine Leidenschaft für das Zeichnen habe, war es ganz natürlich, dass ich in Nîmes angewandte Kunst und in Toulouse Grafikdesign und in Nantes Jugendbuchverlagswesen studiert habe.

Ich habe meinen Beruf als Grafikdesignerin in Frankreich (insbesondere in Paris für die Verlage Auzou und Larousse und als Freelancerin in den Pyrénées-Orientales) sowie mehrere Jahre lang in Deutschland ausgeübt. Meine Kunst habe ich jedoch als Autodidaktin perfektioniert. Heute bin ich professionelle Malerin, Illustratorin und Grafikerin.

