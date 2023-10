Couleurs Zen 4 12 Place Royale Lescar, 21 novembre 2023, Lescar.

Lescar,Pyrénées-Atlantiques

Mme Salagean, artiste amateur, présente ses tableaux. Comme l’an passé, l’argent récolté lors de la vente des oeuvres sera reversé en intégralité à l’AFM dans le cadre du Téléthon..

2023-11-21 fin : 2023-12-02 18:00:00. EUR.

12 Place Royale Salle Mika Ilharreguy

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Amateur artist Mme Salagean presents her paintings. As last year, all proceeds from the sale of her works will be donated to the French Muscular Dystrophy Association (AFM) as part of the Telethon.

La artista aficionada Mme Salagean expondrá sus cuadros. Como el año pasado, todo el dinero recaudado con la venta de los cuadros se donará a la AFM en el marco del Telemaratón.

Frau Salagean, eine Hobbykünstlerin, stellt ihre Bilder vor. Wie im letzten Jahr wird das beim Verkauf der Werke eingenommene Geld im Rahmen des Telethons vollständig an die AFM gespendet.

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Pau