Exposition photographique : « Portraits du monde » 12 place Rambaud, 31 janvier 2023, Anneyron.

Un petit bout du monde avec quelques portraits. de la Chine en passant par l’île de Pâques, le Pérou, La Tanzanie ainsi que le Vietnam et le Cambodge. ces femmes et ces hommes ont su conserver leurs tenues traditionnelles et leur naturel..

2023-01-31 à ; fin : 2023-04-30 . .

12 place Rambaud Bistropapilles

Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A small part of the world with some portraits. From China to Easter Island, Peru, Tanzania as well as Vietnam and Cambodia. these women and men have kept their traditional dress and their natural.

Una pequeña parte del mundo con algunos retratos. De China a la Isla de Pascua, pasando por Perú, Tanzania, Vietnam y Camboya. estas mujeres y hombres han conservado su vestimenta tradicional y su naturalidad.

Ein kleines Stückchen Welt mit einigen Porträts. Von China über die Osterinsel, Peru, Tansania bis hin zu Vietnam und Kambodscha. Diese Frauen und Männer haben sich ihre traditionelle Kleidung und ihre Natürlichkeit bewahrt.

Mise à jour le 2023-02-12 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche