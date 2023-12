Caf’thé Lecture 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle, 27 janvier 2024, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 10:00:00

fin : 2024-01-27

« Les livres qu’il faut avoir lus en 2023 ».

Dans la bonne humeur et la convivialité, ouvert à tous..

12 Place Léo Bouyssou Médaithèque du Pays Morcenais

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



