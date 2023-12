Café littéraire « Le corps » 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle, 20 janvier 2024, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 17:00:00

fin : 2024-01-20

Animation dans le cadre « Les nuits de la lecture » du 18 au 21 janvier 2024

Réservé aux adultes

Proposé par On the road Company.

12 Place Léo Bouyssou

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Morcenx