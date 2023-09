Gérard DUPONT – La vie d’artiste 12 Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle, 6 octobre 2023, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

À la médiathèque de Morcenx, représentation de Gérard Dupont « la vie d’artiste »

Rendez-vous à 18H pour ce moment de partage musical!.

2023-10-06

12 Place Léo Bouyssou

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



At the Morcenx media library, Gérard Dupont’s performance of « La vie d’artiste »

Join us at 6 p.m. for this musical experience!

En la biblioteca multimedia de Morcenx, representación de « La vie d’artiste » de Gérard Dupont

Únase a nosotros a las 18:00 para disfrutar de este espectáculo musical

In der Mediathek von Morcenx, Aufführung von Gérard Dupont « la vie d’artiste »

Wir treffen uns um 18 Uhr für diesen musikalischen Moment!

