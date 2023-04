Le Festival en saison : trio Pantoum en résidence 12 place Lafayette, 9 avril 2023, La Chaise-Dieu.

Concert le dimanche 9 Avril 2023 à 16h30 à l’auditorium Cziffra de La Chaise-Dieu par le trio Pantoum en résidence.

2023-04-09 à 16:30:00 ; fin : 2023-04-09 . .

12 place Lafayette Auditorium Cziffra

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Concert on Sunday April 9, 2023 at 4:30 pm at the Cziffra auditorium of La Chaise-Dieu by the Pantoum trio in residence

Concierto del trío Pantoum en residencia el domingo 9 de abril de 2023 a las 16.30 h en el auditorio Cziffra de La Chaise-Dieu

Konzert am Sonntag, den 9. April 2023 um 16:30 Uhr im Cziffra-Auditorium in La Chaise-Dieu durch das Trio Pantoum in Residence

Mise à jour le 2023-02-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay