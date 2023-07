Repas Concert Cabaret à La Gallery Bistro 12 Place Honoré Clair Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Repas Concert Cabaret à La Gallery Bistro 12 Place Honoré Clair Arles, 11 août 2023, Arles. Arles,Bouches-du-Rhône Soirée Repas Concert Cabaret.

2023-08-11 fin : 2023-08-11 . .

12 Place Honoré Clair La Gallery Bistro

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Evening meal concert cabaret Cena concierto cabaret Abend Essen Konzert Kabarett Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme d’Arles Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu 12 Place Honoré Clair Adresse 12 Place Honoré Clair La Gallery Bistro Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 12 Place Honoré Clair Arles

12 Place Honoré Clair Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/