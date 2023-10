Marché de Noël à Monts-sur-Guesnes 12, Place Frézeau de la Frézellière Monts-sur-Guesnes, 16 décembre 2023, Monts-sur-Guesnes.

Monts-sur-Guesnes,Vienne

Marché de Noël à Monts-sur-Guesnes

salle des mariages, mairie de 10h à 18h

animations autour du chalet : vin chaud, gaufres.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 18:00:00. EUR.

12, Place Frézeau de la Frézellière Salle des mariages

Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Christmas market in Monts-sur-Guesnes

salle des mariages, town hall from 10am to 6pm

entertainment around the chalet: mulled wine, waffles

Mercado de Navidad en Monts-sur-Guesnes

salón de bodas, ayuntamiento de 10 a 18 h

animación alrededor del chalet: vino caliente, gofres

Weihnachtsmarkt in Monts-sur-Guesnes

hochzeitssaal, Rathaus von 10 bis 18 Uhr

animationen rund um die Hütte: Glühwein, Waffeln

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de Tourisme du Pays Loudunais