A la Toussaint, le jeudi c’est poterie 12 Place du Palais Mortagne-au-Perche, 26 octobre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

A la Maison pour Tous de Mortagne, à la Toussaint, le jeudi c’est poterie. Venez fabriquer bougeoirs et photophores selon la technique du modelage à la plaque.

A partir de 12 ans

Accessible à tous niveaux

Tarif de 30€ par personne et par séance, comprenant la terre et les émaux, ainsi que les deux cuissons de vos pièces après séchage ( prévoir un délai avant récupération par vos soins)..

2023-10-26 14:00:00 fin : 2023-10-26 17:00:00. .

12 Place du Palais

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



At the Maison pour Tous de Mortagne, Thursday is pottery day. Come and make candlesticks and candle-holders using the plate modelling technique.

Ages 12 and up

Accessible to all levels

Price: 30? per person per session, including clay and glazes, as well as two firings of your pieces after drying (please allow time for your own collection).

En la Maison pour Tous de Mortagne, el jueves es el día de la alfarería. Ven a hacer portavelas y candelabros con la técnica del modelado en losa.

A partir de 12 años

Apto para todos los niveles

Precio: 30? por persona y sesión, incluyendo la arcilla y los esmaltes, así como dos cocciones de tus piezas después del secado (por favor, deja un poco de tiempo antes de recogerlas tú mismo).

In der Maison pour Tous in Mortagne wird an Allerheiligen donnerstags getöpfert. Stellen Sie Kerzenhalter und Windlichter nach der Technik des Modellierens mit der Platte her.

Ab 12 Jahren

Für alle Niveaus zugänglich

Preis: 30 Euro pro Person und Sitzung, inklusive Ton und Glasuren sowie zwei Brennvorgänge nach dem Trocknen (bitte planen Sie eine gewisse Zeit ein, bevor Sie die Stücke wieder abholen).

