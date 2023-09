Le mardi c’est poterie – Partagez un moment privilégié avec vos enfants 12 Place du Palais Mortagne-au-Perche, 24 octobre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

A la Maison pour Tous de Mortagne, le mardi c’est poterie.

Partagez un moment privilégié avec vos enfants ou petits-enfants autour de la terre.

Tarifs : 35€ pour 1 adulte + 1 enfant, 5€ par enfant supplémentaire, prix pour une séance, comprenant la terre, divers matériaux, ainsi que les cuissons de vos pièces après séchage.(prévoir un délai avant récupération par vos soins)

De 7 à 77 ans

Inscriptions par téléphone ou courriel.

2023-10-24 09:00:00 fin : 2023-10-24 11:00:00. .

12 Place du Palais

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



At the Maison pour Tous in Mortagne, pottery Tuesdays.

Share a special moment with your children or grandchildren around clay.

Prices: 35? for 1 adult + 1 child, 5? per additional child, price for one session, including clay, various materials, and firing of your pieces after drying (please allow time for your own collection)

From 7 to 77 years old

Registration by phone or e-mail

En la Maison pour Tous de Mortagne, el martes es el día de la alfarería.

Comparta un momento especial con sus hijos o nietos en torno a la arcilla.

Precios: 35? para 1 adulto + 1 niño, 5? por niño adicional, precio por una sesión, incluyendo arcilla, materiales diversos y cocción de sus piezas después del secado (deje tiempo para que las recoja usted mismo)

De 7 a 77 años

Inscripción por teléfono o correo electrónico

Im Maison pour Tous in Mortagne wird dienstags getöpfert.

Teilen Sie einen besonderen Moment mit Ihren Kindern oder Enkeln rund um den Ton.

Preis: 35? für 1 Erwachsenen + 1 Kind, 5? für jedes weitere Kind, Preis für eine Sitzung, inklusive Ton, verschiedene Materialien und Brennen der Stücke nach dem Trocknen (eine gewisse Zeit vor der Abholung durch Sie einplanen)

Von 7 bis 77 Jahren

Anmeldungen per Telefon oder E-Mail

