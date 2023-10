A la Toussaint, le mardi c’est poterie 12 Place du Palais Mortagne-au-Perche, 24 octobre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

A la Maison pour Tous, à la Toussaint le mardi c’est poterie. Venez mettre les mains dans la terre et initiez-vous au modelage autour d’une technique pendant 3 heures.

Mardi 24 octobre : le pincé

Mardi 31 octobre : le colombin

Tarifs : 30€ par personne et par séance, comprenant la terre, divers matériaux, ainsi que les deux cuissons de vos pièces après séchage (prévoir un délai avant récupération par vos soins).

Ouvert à tous niveaux.

A partir de 12 ans..

2023-10-24 14:00:00 fin : 2023-10-24 17:00:00. .

12 Place du Palais

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



At the Maison pour Tous, Tuesday is pottery Tuesday. Come and put your hands in the clay and learn a new modelling technique for 3 hours.

Tuesday, October 24: pincé

Tuesday, October 31: colombin

Prices: 30? per person per session, including clay, various materials and two firings of your pieces after drying (please allow time for your own collection).

Open to all levels.

From age 12.

En la Maison pour Tous, el martes es el día de la alfarería. Venga a meter las manos en la arcilla y a aprender una nueva técnica de modelado durante 3 horas.

Martes 24 de octubre: pincé

Martes 31 de octubre: colombin

Precios: 30? por persona y sesión, incluyendo arcilla, materiales diversos y dos cocciones de sus piezas después del secado (deje tiempo para su propia recogida).

Abierto a todos los niveles.

A partir de 12 años.

Im Maison pour Tous findet an Allerheiligen dienstags ein Töpferkurs statt. Stecken Sie Ihre Hände in die Erde und lernen Sie drei Stunden lang das Modellieren anhand einer Technik kennen.

Dienstag, 24. Oktober: Pincé

Dienstag, 31. Oktober: Colombin

Preise: 30? pro Person und Sitzung, inklusive Ton, verschiedene Materialien und zwei Brände Ihrer Stücke nach dem Trocknen (planen Sie eine Frist für die Abholung durch Sie ein).

Offen für alle Niveaus.

Ab 12 Jahren.

