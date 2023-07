En Juillet Le Jeudi C’est Poterie 12 Place du Palais Mortagne-au-Perche, 6 juillet 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Venez mettre les mains dans la terre, initiez-vous au modelage pendant 3 heures, de 14h à 17h.

Le 6 et le 20 Juillet : le pincé.

Le 13 et le 27 Juillet : le colombin.

A partir de 12 ans.

Tarifs : 30€ par personne et par séance, comprenant la terre, divers matériaux ainsi que la cuisson de vos pièces après séchage.

Renseignements et inscriptions jusqu’au 15 Juillet au 02.33.25.02.76 ou par courriel : mpt.mortagne@wanadoo.fr.

Vendredi 2023-07-06 14:00:00 fin : 2023-07-27 17:00:00. .

12 Place du Palais La Maison Pour Tous

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Get your hands dirty and learn to model for 3 hours, from 2pm to 5pm.

July 6 and 20: pincé.

July 13 and 27: colombin.

Ages 12 and up.

Prices: 30? per person per session, including clay, various materials and firing of your pieces after drying.

Information and registration until July 15 on 02.33.25.02.76 or by e-mail: mpt.mortagne@wanadoo.fr

Ensúciese las manos y pruebe a modelar durante 3 horas, de 14.00 a 17.00 h.

6 y 20 de julio: pincé.

13 y 27 de julio: colombina.

A partir de 12 años.

Precios: 30? por persona y sesión, incluyendo arcilla, materiales diversos y cocción de tus piezas tras el secado.

Información y reservas hasta el 15 de julio en el 02.33.25.02.76 o por correo electrónico: mpt.mortagne@wanadoo.fr

Kommen Sie mit Ihren Händen in die Erde und lernen Sie drei Stunden lang von 14 bis 17 Uhr das Modellieren.

Am 6. und 20. Juli: Pincé.

Am 13. und 27. Juli: Colombin.

Ab 12 Jahren.

Preis: 30? pro Person und Sitzung, inklusive Ton, verschiedenen Materialien und dem Brennen Ihrer Stücke nach dem Trocknen.

Informationen und Anmeldungen bis zum 15. Juli unter 02.33.25.02.76 oder per E-Mail: mpt.mortagne@wanadoo.fr

