Lecture théâtrale – Le Faussaire 12 Place du Palais Bellac, 31 octobre 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

Dans le cadre de la quinzaine d’animations du Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche. Originaire de la Haute-Vienne, le romancier Jean Blanzat, qui a vécu à Bellac, s’est vu décerner le prix Fémina pour ce texte de 1964 que le Collectif Or Normes vous propose en lecture théâtrale. Sur inscription..

2023-10-31

12 Place du Palais Médiathèque jean Giraudoux

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the fortnight of events organized by the Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche. A native of the Haute-Vienne, novelist Jean Blanzat, who lived in Bellac, won the Prix Fémina for this 1964 text, which the Collectif Or Normes presents as a staged reading. Registration required.

En el marco de la quincena de actos organizados por el Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche. El novelista Jean Blanzat, nacido en Haute-Vienne y residente en Bellac, ganó el Premio Fémina por este texto de 1964, que el Colectivo Or Normes pone en escena en forma de lectura dramatizada. Inscripción obligatoria.

Im Rahmen der zweiwöchigen Veranstaltungsreihe des Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche. Der aus dem Departement Haute-Vienne stammende Romancier Jean Blanzat, der in Bellac lebte, wurde für diesen Text aus dem Jahr 1964 mit dem Prix Fémina ausgezeichnet. Das Collectif Or Normes bietet Ihnen eine szenische Lesung an. Nach Anmeldung.

