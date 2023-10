Spectacle – Le joueur d’échecs 12 Place du Palais Bellac, 20 octobre 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

Dans le cadre de la quinzaine d’animations, d’après la nouvelle de Stefan Zweig. 1942 – Un monde « nouveau » peine à naître de la haine et de la folie des hommes. Sur le paquebot de l’exil, le souvenir du duel entre le champion du monde des échecs et l’inconnu mystérieux. Le jeune champion du monde, brut et vaniteux, contre l’inconnu, intellectuel autrichien rendu fou par l’isolement dans sa chambre d’hôtel. Qui des deux remportera la partie ? Le moi noir, le moi blanc ? Qui des deux remportera la partie ? La vie ou la mort ?.

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . EUR.

12 Place du Palais Médiathèque Jean Giraudoux

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the animated fortnight, based on Stefan Zweig’s short story. 1942 – A « new » world struggles to emerge from the hatred and madness of mankind. On the liner of exile, the memory of the duel between the world chess champion and the mysterious stranger. The young world champion, crude and vain, against the unknown Austrian intellectual driven mad by isolation in his hotel room. Who will win the game? The black me, the white me? Who will win the game? Life or death?

En el marco de la quincena del entretenimiento, basada en el relato corto de Stefan Zweig. 1942 – Un mundo « nuevo » lucha por salir del odio y la locura de la humanidad. En el lindero del exilio, el recuerdo del duelo entre el campeón del mundo de ajedrez y el misterioso desconocido. El joven campeón del mundo, tosco y vanidoso, contra el desconocido intelectual austriaco enloquecido por el aislamiento de su habitación de hotel. ¿Quién ganará la partida? ¿El yo negro, el yo blanco? ¿Quién ganará la partida? ¿La vida o la muerte?

Im Rahmen der « Quinzaine d’Animations », nach der Novelle von Stefan Zweig. 1942 – Eine « neue » Welt hat Mühe, aus dem Hass und dem Wahnsinn der Menschen zu entstehen. Auf dem Dampfer ins Exil werden Erinnerungen an das Duell zwischen dem Schachweltmeister und dem geheimnisvollen Unbekannten wach. Der junge, rohe und eitle Weltmeister gegen den Unbekannten, einen österreichischen Intellektuellen, der durch die Isolation in seinem Hotelzimmer verrückt geworden ist. Wer von beiden wird das Spiel gewinnen? Das schwarze Ich, das weiße Ich? Wer von beiden wird das Spiel gewinnen? Das Leben oder der Tod?

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Pays du Haut Limousin