Conférence – Rojan : l’art d’imager la poésie du réel 12 Place du Palais Bellac, 18 octobre 2023, Bellac.

Bellac,Haute-Vienne

Dans le cadre de la quinzaine d’animations du Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche. Catherine Formet-Jourde et l’association des amis du Père Castor vous proposent une plongée dans l’œuvre et le parcours de Fiodor Rojankovski, alias Rojan, dessinateur russe émigré en France et aux Etats Unis pour vous permettre de découvrir ses contributions pour le Père Castor, ses premières créations, sa vie intime..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 . EUR.

12 Place du Palais Médiathèque Jean Giraudoux

Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the fortnight of events organized by the Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche. Catherine Formet-Jourde and the association des amis du Père Castor invite you to delve into the work and career of Fiodor Rojankovski, alias Rojan, a Russian cartoonist who emigrated to France and the United States, to discover his contributions to Père Castor, his early creations and his personal life.

En el marco de la quincena de actos organizados por el Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche. Catherine Formet-Jourde y la asociación de amigos del Padre Castor le invitan a profundizar en la obra y la trayectoria de Fiodor Rojankovski, alias Rojan, dibujante ruso emigrado a Francia y Estados Unidos, para descubrir sus aportaciones al Padre Castor, sus primeras creaciones y su vida personal.

Im Rahmen der zweiwöchigen Animationsreihe des Réseau de Lecture du Haut Limousin en Marche. Catherine Formet-Jourde und der Verein der Freunde des Père Castor laden Sie ein, in das Werk und den Werdegang von Fjodor Rojankowski alias Rojan, einem russischen Zeichner, der nach Frankreich und in die Vereinigten Staaten emigrierte, einzutauchen und seine Beiträge für Père Castor, seine ersten Kreationen und sein Privatleben zu entdecken.

Mise à jour le 2023-10-05 par OT Pays du Haut Limousin