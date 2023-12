MATINÉE MUSICALE AVEC FRÉDÉRIC PERROUX 12 place du marché La Turballe, 23 décembre 2023, La Turballe.

La Turballe Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 10:30:00

fin : 2023-12-23 12:30:00

Compositeur multi instrumentiste, Frédéric multiplie les rencontres avec des artistes d’horizons différents : théâtre, danse contemporaine, arts plastiques, cinéma, musique, autant d’occasions d’échanger et de rechercher l’osmose via les différents univers artistiques. Au cours de son parcours, il participe à des stages internationaux au Maroc et au Mali afin de compléter sa formation professionnelle.En 2007, il compose et réalise son premier album solo « La Clef », l’album « Caisadrum » en 2010, « Couleur Cosma » en 2011, « Spirale » en 2012, « Celtic Caisa en 2016 et « Empreintes » en 2019. Son nouvel album « Travel » sera disponible en juin 2022.

Frédéric Perroux vous invite à découvrir ses compositions au Handpan en version acoustique dans un registre méditatif world ambient.

Un voyage sonore apaisant à ne pas manquer!

12 place du marché

La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire



