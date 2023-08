La Popart’y 12 place du marché Buis-les-Baronnies, 26 août 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Soirée DJ, rencontre avec les artistes de la galerie et dégustation proposée par la distillerie Nicoleau..

2023-08-26 18:00:00 fin : 2023-08-26 12:00:00. .

12 place du marché La Galerie des Baronnies

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



DJ evening, meet the gallery’s artists and enjoy a tasting by the Nicoleau distillery.

Noche de DJ, conozca a los artistas de la galería y disfrute de una degustación de la destilería Nicoleau.

DJ-Abend, Treffen mit den Künstlern der Galerie und eine von der Destillerie Nicoleau angebotene Verkostung.

