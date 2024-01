Rendez-vous autour des plantes 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe, jeudi 11 janvier 2024.

Rendez-vous autour des plantes Un rendez-vous « autour des plantes », nous vous invitons à venir préciser vos idées sur les activités de saison : balade de repérage, cueillette préparation etc. Réalisations, projets, ensemble par… Jeudi 11 janvier, 15h30 12 place du Marché 44420 La turballe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-11T15:30:00+01:00 – 2024-01-12T01:30:00+01:00

Fin : 2024-01-11T15:30:00+01:00 – 2024-01-12T01:30:00+01:00

12 place du Marché 44420 La turballe 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 72 66 30 12 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/rendez-vous-autour-des-plantes-la-turballe.html »}]

LOISIRS NATURE