Théâtre avec Erick Sanka
Jeudi 11 janvier 2024, 15h30
12 place du Marché 44420 La turballe

Théâtre avec Erick Sanka Seul en scène, Roland Bichetrouille dédicacera son dernier ouvrage111 vies. Et si jamais les livres n’étaient pas arrivés, on improvisera ! J’ai la chance de ma rappeler de mes vies antérieures pa… Jeudi 11 janvier, 15h30 12 place du Marché 44420 La turballe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-11T15:30:00+01:00 – 2024-01-12T01:30:00+01:00

Fin : 2024-01-11T15:30:00+01:00 – 2024-01-12T01:30:00+01:00

Seul en scène, Roland Bichetrouille dédicacera son dernier ouvrage111 vies. Et si jamais les livres n’étaient pas arrivés, on improvisera ! J’ai la chance de ma rappeler de mes vies antérieures parce que j’ai été éléphant ; et j’ai acquis une mémoire d’éléphant. J ai acquis et j’ai conservé. En changant de corps, d’espèce même. Je suis là ! J’ai été éléphant. Et je me rappelle de 111 de vies antérieures. En retrouvant l’animal qu’il a pu être, ce drôle de spécimen pose question sur notre socièté et son avenir.

12 place du Marché 44420 La turballe
contact@cafe-epicerie-leplanb.fr
https://cafe-epicerie-leplanb.fr

