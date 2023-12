Atelier d’écriture créative 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe, 8 décembre 2023, La turballe.

Vendredi 8 décembre, 16h30 12 place du Marché 44420 La turballe Atelier: 10

C’est un atelier proposé par Hélène Saudubray, un moment pour soi, pour s’amuser, raconter, inventer des histoires, s’émouvoir, sans autre prétention que de laisser aller son imagination et/ou ses souvenirs. C’est deux heures ensemble en dehors du temps.

Décontraction, ouverture d’esprit et bonne humeur seront nos moteurs.

En savoir plus : surleboutdelalangue.info

Accessible à partir de 10 ans

Réservation au 06 64 84 53 09 / [helene.saudubray@gmail.com](mailto: helene.saudubray@gmail.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T16:30:00+01:00 – 2023-12-09T02:30:00+01:00

CULTURE LITTRATURE