Rendez-vous autour des plantes Jeudi 7 décembre, 15h30 12 place du Marché 44420 La turballe

Venez participer à la création d’un groupe sur le monde des plantes. Nous vous invitons à donner des idées sur de sactivités à mener ensemble : balades repérage, cueillettes, préparations, conférences démonstrations, livres et revues à partager …

12 place du Marché 44420 La turballe
09 72 66 30 12
contact@cafe-epicerie-leplanb.fr
https://cafe-epicerie-leplanb.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T15:30:00+01:00 – 2023-12-08T01:30:00+01:00

