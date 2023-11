Rencontre réseau Solaris 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe, 24 novembre 2023, La turballe.

Rencontre mensuelle du réseau Solaris, cellule de la Turballe.

Un « Internet Humain », un réseau d’entraide et de solidarité qui commence dans notre voisinage direct.

Il permet à ce que personne ne demeure isolé.e face à ses problèmes.

Il apporte des réponses rapides et de proximité aux besoins de chacun.e.

Il met en lien les hommes & femmes et renforcera ce lien, plus qu’il ne l’a jamais été.



Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B

2023-11-24T17:00:00+01:00 – 2023-11-24T18:30:00+01:00

