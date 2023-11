Atelier sur les fleurs de Bach 12 place du marché 44420 La turballe La turballe, 23 novembre 2023, La turballe.

Atelier sur les fleurs de Bach Jeudi 23 novembre, 15h30 12 place du marché 44420 La turballe Inscription: 15

Les ateliers permanents sont une série de 9 ateliers de 2 h pour découvrir et acquérir une connaissance de base des Fleurs de BACH® et apprendre à les utiliser dans la vie quotidienne.

Une méthode de soin simple, pour tous, à base de fleurs sauvages, sans effets secondaires, permettant l’harmonisation des émotions… Une méthode de guérison holistique mise à disposition par le Dr Ed. Bach

Un outil de bien être et de connaissance de soi à portée de tous : 39 Fleurs pour se transformer.

– Réservation au : 06 70 58 77 08,

– Consommation de courtoisie appréciée au Café-bar Bio du PLAN B.

12 place du marché 44420 La turballe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T15:30:00+01:00 – 2023-11-24T01:30:00+01:00

CULTURE LOISIRS