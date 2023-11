Mardi Paysan 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe, 14 novembre 2023, La turballe.

Mardi Paysan Mardi 14 novembre, 18h30 12 place du Marché 44420 La turballe

L’association Paysans Presqu’ile vous invite à un Mardin Paysan, l’objectif est de créer de l’échange sur des sujets communs et de la convivialité entre les Paysan-e-s ou en devenir. Il n’y aura pas de programme, sujet particulier à traiter ou de longue présentation.

12 place du Marché 44420 La turballe 12 place du Marché 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 72 66 30 12 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://cafe-epicerie-leplanb.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/mardi-paysan-la-turballe.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T18:30:00+01:00 – 2023-11-15T04:30:00+01:00

2023-11-14T18:30:00+01:00 – 2023-11-15T04:30:00+01:00

Y|LEPLANB|MARDIPAYSAN